В рф установили систему ПВО вблизи резиденции путина

В Новгородской области возле резиденции президента кремлевского режима в селе Ящерово Валдайского район установили ПВО.
Об этом сообщают СМИ.
Об этом сообщают СМИ.
В частности, житель города Валдай в Новгородской области выслал в редакцию снимок, сделанный в селе Ящерово на прошлой неделе, - на фотографии расчет комплекса ПВО, который, по словам автора снимка, был размещен в поселении "несколько недель назад". На фото, вероятно, изображен комплекс "Панцирь-С1". Такие же в последние дни были замечены в центре москвы и в Подмосковье.
Журналисты делают вывод, что система ПВО появилась в Ящерово вскоре после атаки украинских дронов на российские военные аэродромы в глубине страны - первая атака на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области была 5 декабря.
Жители Ящерово и соседних сел, с которыми связались журналисты, подтвердили размещение комплекса ПВО на Валдае. По словам одного из собеседников, комплекс не стоит без дела - он находится на боевом дежурстве, по меньшей мере трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается.
Сообщается, что Ящерово - одно из двух ближайших сел к президентской резиденции, стоящей на берегу одного из местных озер под названием Ужин. От Ящерово до мест президентской резиденции чуть более шести километров по прямой.
Издание со ссылкой на источник, сообщает, что путин бывает на Валдае очень часто, "он любит" это место.
Именно в Ящерово поселились на постоянной основе приближенные к путину люди вроде офицеров ФСО и руководителей управделами президента.
Никакой критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава в этом районе нет.
Тем не менее, еще в советское время в этом районе и так размещались стационарные средства ПВО - 42-й зенитный ракетный полк, расквартированный в поселке "Валдай-4".
Какое-то время в 90-х база полка находилась в упадке, но с конца десятых годов зенитный полк укомплектовали новым вооружением, а территорию части привели в порядок.
Именно в Ящерово поселились на постоянной основе приближенные к путину люди вроде офицеров ФСО и руководителей управделами президента.
Никакой критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава в этом районе нет.
Тем не менее, еще в советское время в этом районе и так размещались стационарные средства ПВО - 42-й зенитный ракетный полк, расквартированный в поселке "Валдай-4".
Какое-то время в 90-х база полка находилась в упадке, но с конца десятых годов зенитный полк укомплектовали новым вооружением, а территорию части привели в порядок.
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