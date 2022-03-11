В РФ оккупанты вербуют заключенных для войны с Украиной

Для пополнения рядов российских войск, ведущих войну на территории Украины, оккупанты проводят вербовочную работу среди заключенных в исправительных колониях России.
Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Также в Генштабе ВСУ сообщают, что на временно оккупированных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи.
Кроме того, в отдельных населенных пунктах, в нарушение норм Международного гуманитарного права, оккупанты совершают грабежи, берут в заложники и казнят гражданское население.
В то же время в Вооруженных силах Украины отмечают: силы обороны страны дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию Вооруженных сил РФ по всем направлениям.
Кроме того, в отдельных населенных пунктах, в нарушение норм Международного гуманитарного права, оккупанты совершают грабежи, берут в заложники и казнят гражданское население.
В то же время в Вооруженных силах Украины отмечают: силы обороны страны дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию Вооруженных сил РФ по всем направлениям.
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