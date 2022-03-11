В РФ оккупанты вербуют заключенных для войны с Украиной

14:00 11 Март Киев, Украина

Для пополнения рядов российских войск, ведущих войну на территории Украины, оккупанты проводят вербовочную работу среди заключенных в исправительных колониях России.



Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

“При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав Вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы“, – говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ сообщают, что на временно оккупированных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи.



Кроме того, в отдельных населенных пунктах, в нарушение норм Международного гуманитарного права, оккупанты совершают грабежи, берут в заложники и казнят гражданское население.



В то же время в Вооруженных силах Украины отмечают: силы обороны страны дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию Вооруженных сил РФ по всем направлениям.