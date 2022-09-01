В рф лесные пожары распространились на 122 тысячи гектаров

Об этом сообщается на сайте российской Авиалесоохраны в пятницу, 26 августа.

"За прошедшие сутки в россии ликвидировано 64 лесных пожара на площади 237 га. На 00:00 мск 26 августа 2022 г. на территории российской федерации действовало 117 лесных пожаров на площади 122 507 га, по которым проводились работы по активному тушению", – говорится в сообщении.