В рф лесные пожары распространились на 122 тысячи гектаров

Общая площадь лесных пожаров в россии за прошедшие сутки выросла более чем на 12 тыс. га, до 122 тыс. га.
Об этом сообщается на сайте российской Авиалесоохраны в пятницу, 26 августа.
Самые обширные площади лесов горят в Республике Саха (Якутия) – 74 667 га. Также значительные участки возгораний фиксируются в Республике Коми (15 722 га), Рязанской (14 000 га) и Нижегородской (6 500 га) областях, в Ханты-Мансийском автономном округе (6 992 га).
Лесные пожары на площади менее 1 тыс. га зафиксированы в Свердловской, Архангельской, Псковской, Волгоградской, Костромской и Ульяновской областях, Республике Марий Эл, Туве, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Алтайском и Пермском краях.
В тушении пожаров задействованы 5 250 человек, 912 единиц техники. Мониторинг с воздуха проводят 63 воздушных судна, еще 43 привлечены к тушению огня. Особый противопожарный режим введен в 64 субъектах рф. Режим ЧС объявлен в отдельных районах шести регионов.
Лесные пожары на площади менее 1 тыс. га зафиксированы в Свердловской, Архангельской, Псковской, Волгоградской, Костромской и Ульяновской областях, Республике Марий Эл, Туве, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Алтайском и Пермском краях.
В тушении пожаров задействованы 5 250 человек, 912 единиц техники. Мониторинг с воздуха проводят 63 воздушных судна, еще 43 привлечены к тушению огня. Особый противопожарный режим введен в 64 субъектах рф. Режим ЧС объявлен в отдельных районах шести регионов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии