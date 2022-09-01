В рф лесные пожары распространились на 122 тысячи гектаров

13:53 26 августа Киев, Украина

Общая площадь лесных пожаров в россии за прошедшие сутки выросла более чем на 12 тыс. га, до 122 тыс. га.

 
Об этом сообщается на сайте российской Авиалесоохраны в пятницу, 26 августа.
 
"За прошедшие сутки в россии ликвидировано 64 лесных пожара на площади 237 га. На 00:00 мск 26 августа 2022 г. на территории российской федерации действовало 117 лесных пожаров на площади 122 507 га, по которым проводились работы по активному тушению", – говорится в сообщении.
 
Самые обширные площади лесов горят в Республике Саха (Якутия) – 74 667 га. Также значительные участки возгораний фиксируются в Республике Коми (15 722 га), Рязанской (14 000 га) и Нижегородской (6 500 га) областях, в Ханты-Мансийском автономном округе (6 992 га).

Лесные пожары на площади менее 1 тыс. га зафиксированы в Свердловской, Архангельской, Псковской, Волгоградской, Костромской и Ульяновской областях, Республике Марий Эл, Туве, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Алтайском и Пермском краях.

В тушении пожаров задействованы 5 250 человек, 912 единиц техники. Мониторинг с воздуха проводят 63 воздушных судна, еще 43 привлечены к тушению огня. Особый противопожарный режим введен в 64 субъектах рф. Режим ЧС объявлен в отдельных районах шести регионов.