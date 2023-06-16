В рф крымскотатарский активист Ансар Османов получил 20 лет тюрьмы

11:42 16 июня Киев, Украина

Южный окружной военный суд рф приговорил крымскотатарского активиста Ансара Османова к 20 годам лишения свободы. Первые 5 лет он должен провести в тюрьме.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Это на 2 года больше, чем запросил для него прокурор и первый такой срок по этой категории уголовных дел. Самый большой до этого был 19 лет.

Его обвинили в причастности к деятельности политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в рф "террористической организацией".
"Сотни исчезнувших, пропавших без вести, сотни арестов и приговоров по надуманным обвинениям, пытки невиновных, выбивание лжепоказаний, практика скрытых свидетелей — по сути, это история аналогичных доносов НКВД, насильственная депортация мусульман в дальние лагеря и тюрьмы, сотни детей, ставших сиротами при живых отцах" - заявил Османов в последнем слове.
Ансар Османов был участником движения "Крымская солидарность" и регулярно посещал суды по политически мотивированным делам. До ареста он работал художником резчиком по дереву. В настоящее время в его семье без отца растут пятеро детей.
 
По мнению правозащитников, членов организации преследуют не за подготовку государственного переворота и терроризм, а за публичные акции сторонников партии против политических репрессий в Крыму, системную критику российских властей и массовую нелояльность среди крымских татар в ответ на события 2014 года.