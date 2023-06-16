В рф крымскотатарский активист Ансар Османов получил 20 лет тюрьмы

Южный окружной военный суд рф приговорил крымскотатарского активиста Ансара Османова к 20 годам лишения свободы. Первые 5 лет он должен провести в тюрьме.
Об этом сообщает "Крымская солидарность".
Это на 2 года больше, чем запросил для него прокурор и первый такой срок по этой категории уголовных дел. Самый большой до этого был 19 лет.
Его обвинили в причастности к деятельности политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в рф "террористической организацией".
Об этом сообщает "Крымская солидарность".
Это на 2 года больше, чем запросил для него прокурор и первый такой срок по этой категории уголовных дел. Самый большой до этого был 19 лет.
Его обвинили в причастности к деятельности политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в рф "террористической организацией".
Ансар Османов был участником движения "Крымская солидарность" и регулярно посещал суды по политически мотивированным делам. До ареста он работал художником резчиком по дереву. В настоящее время в его семье без отца растут пятеро детей.
По мнению правозащитников, членов организации преследуют не за подготовку государственного переворота и терроризм, а за публичные акции сторонников партии против политических репрессий в Крыму, системную критику российских властей и массовую нелояльность среди крымских татар в ответ на события 2014 года.
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