В результате взрыва возле школы в Кабуле погибли 58 человек, в т.ч. ученицы

12:58 09 Май Киев, Украина

Дикий и бесчеловечный теракт в Афганистане потряс мировую общественность. Как пишет французская Le Figaro, число погибших от взрыва бомбы возле школы для девочек увеличилось до 58 человек. Около 150 человек получили ранения различной степени тяжести.

"Предварительно 58 человек погибли и 150 получили ранения", - сказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Тарек Ариан журналистам сообщая о жертвах в результате взрыва.

Взрыв произошел в районе Дашт-э-Барчи, в западной части афганской столицы.

По данным источников Tolo News, в школе прогремело три взрыва: сначала взорвалась машина, а затем были запущены две ракеты.

Журналисты рассказали, что большинство жертв - это девочки-подростки, которые заканчивали школу.

Президент страны Ашраф Гани в случившемся обвинил группировку Талибан и назвал атаку преступлением против человечности. По его словам, талибы такими действиями тормозят мирный процесс в Афганистане.

На данный момент ни одна группа или отдельное лицо не взяли на себя ответственность за взрывы. Талибан в свою очередь, выступил с осуждением произошедшего, отмечает Tolo News.

Семьи жертв обвинили афганское правительство и западные державы в том, что они не смогли положить конец насилию и продолжающейся войне.

Напомним, серия взрывов прогремела в населенном преимущественно шиитами районе Кабула. Атака возле школы произошла в условиях, когда США готовятся вывести остатки контингента из Афганистана.

Буквально неделю назад в Афганистане в результате взрыва заминированного автомобиля погибли около 30 человек, еще не менее 60 пострадали.