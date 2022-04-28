В результате взрыва в Афганистане погибли 30 полицейских

11:01 29 ноября Киев, Украина

Как стало известно, кровавый теракт произошел в Афганиcтане. Сегодня, 29 ноября, появились сообщения о том, что в афганском городе Газни в результате взрыва погибли около 30 полицейских, около 20 получили ранения.

Утверждается, что все жертвы и пострадавшие – правоохранители. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с базой правоохранителей.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее на этой неделе в афганском городе Бамиян в одноименной провинции произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб, по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения. Бомбы были взорваны на рынке в центре города.