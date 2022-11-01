В результате взрыва мины была остановлена линия электроснабжения 4 энергоблока ЗАЭС - Гросси

Взрыв мины остановил электроснабжение четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции.



Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"Взрыв наземной мины прервал основную линию электроснабжения одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции, что стало последним инцидентом, подчеркивающим нестабильную ситуацию с ядерной и физической ядерной безопасностью на объекте во время нынешнего военного конфликта", - заявил он.