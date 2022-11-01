В результате взрыва мины была остановлена линия электроснабжения 4 энергоблока ЗАЭС - Гросси

Взрыв мины остановил электроснабжение четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции.
Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
В МАГАТЭ напомнили, что взрыв произошел 30 октября вечером за пределами периметрального ограждения ЗАЭС, в результате чего была отключена внешняя линия электропередач напряжением 750 киловольт (кВ) между распределительным устройством станции и главным электрическим трансформатором энергоблока №4. Вместо этого энергоблок №4 получает электроэнергию, необходимую для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности, из резервной линии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии