В результате взрыва бензовоза на Гаити погибли 62 человека. Количество жертв растет

11:28 15 Декабрь Киев, Украина

По меньшей мере 62 человека погибли в результате взрыва бензовоза в городе Кап-Аитьен на севере Гаити . Местные медики уверены, что число жертв должно вырасти.



«Мы насчитали 62 случая смерти», - сказал заместитель мэра Патрик Алмонор, добавив, что власти все еще ищут жертв среди обугленных обломков в Кап-Аитьене, втором по величине городе Гаити.



Алмонор ранее описал ужасающую сцену на месте взрыва, заявив, что он видел, как более 50 человек «сгорели заживо» и что их «невозможно опознать».



По словам Алмонора, грузовик перевернулся после того, как водитель не справился с управлением, уклоняясь от мотоциклетного такси.



Топливо вылилось на дорогу, и пешеходы, по всей видимости, бросились собирать бензин для танкера. Бензин на сегодняшний день является настоящим дефицитом в стране.



Алмонор сказал, что около 40 домов в этом районе также были подожжены, но пока нет никаких подробностей о возможном количестве жертв внутри домов.



Близлежащая университетская больница Justinien была переполнена пациентами, поскольку раненые были доставлены в больницу.



«У нас нет возможности лечить большое количество серьезно обгоревших людей», - заявила местная медсестра.



«Боюсь, мы не сможем их всех спасти», - сказала она, подчеркнув, что город находится за чертой бедности и у медиков нет элементарных сансредств.



Врач больницы сообщил местной радиостанции Magik9, что там скончались два человека и что еще 40 пациентов получили серьезные травмы.

«У людей обгорело более 60% тела», - сказал он.



Премьер-министр Генри пообещал, что в городе будут развернуты полевые госпитали для оказания помощи пострадавшим от взрыва.



Сегодня в стране объявлен день национального траура по погибшим во время взрыва.