В результате вражеского обстрела пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, есть раненые

15:25 17 октября Киев, Украина

В результате российских обстрелов 17 октября пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго. По предварительной информации, ранены 3 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Раненым была оперативно оказана медицинская помощь. Их доставили в больницу.



Это не первый энергетический объект ДТЭК Энерго, подвергшийся атакам со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября была атакована Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС, отметили в компании.

“Сегодня (17 октября – ред.) ударами повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и возобновлению работы”, — говорится в сообщении.

В настоящее время в целях безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме.

"Мы продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях энергетического террора агрессора. ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго"", - говорится в заявлении пресс-службы.

В случае необходимости обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями ДТЭК Энерго будут задействованы все доступные энергоблоки, отметили в компании.