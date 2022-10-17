В результате вражеского обстрела пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, есть раненые

В результате российских обстрелов 17 октября пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго. По предварительной информации, ранены 3 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Раненым была оперативно оказана медицинская помощь. Их доставили в больницу.
Это не первый энергетический объект ДТЭК Энерго, подвергшийся атакам со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября была атакована Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС, отметили в компании.
Раненым была оперативно оказана медицинская помощь. Их доставили в больницу.
Это не первый энергетический объект ДТЭК Энерго, подвергшийся атакам со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября была атакована Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС, отметили в компании.
В настоящее время в целях безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме.
В случае необходимости обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями ДТЭК Энерго будут задействованы все доступные энергоблоки, отметили в компании.
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