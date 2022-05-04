В результате вражеского обстрела Авдеевского завода погибли 10 человек

В результате обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода погибли по меньшей мере 10 человек, еще 15 человек ранены.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Так, добавил Кириленко, информация еще будет уточняться, и количество жертв, вероятно, может быть большим.
Ранее сообщалось, что под огнем оккупантов вновь оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве-Чао "Авдеевский коксохимический завод". Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.
Позже россияне дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами. В частности, сначала снаряд попал в районе коксохимического завода, а затем – в центре города.
Позже россияне дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами. В частности, сначала снаряд попал в районе коксохимического завода, а затем – в центре города.
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