В результате вражеского обстрела Авдеевского завода погибли 10 человек

14:01 04 мая Киев, Украина

В результате обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода погибли по меньшей мере 10 человек, еще 15 человек ранены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере 10 погибших, 15 раненых - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры - оперативные", - отметил он.



Так, добавил Кириленко, информация еще будет уточняться, и количество жертв, вероятно, может быть большим.

"Россияне точно знали, куда целились: рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобус, который должен был их развозить с завода домой", - констатировал глава ОВА.

Ранее сообщалось, что под огнем оккупантов вновь оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве-Чао "Авдеевский коксохимический завод". Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.



Позже россияне дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами. В частности, сначала снаряд попал в районе коксохимического завода, а затем – в центре города.