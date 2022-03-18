В результате вражеских обстрелов в Киеве произошел обвал в жилом доме. Фото

08:09 16 марта Киев, Украина

16 марта в 06:16 в Службу спасения поступило сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе.

Так, в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

По состоянию на 07.45 ликвидировано возгорание на балконах 3, 10, 11 и 12 этажей, а также в квартире на верхнем этаже. В девятиэтажном жилом доме горения не наблюдается.

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 37 человек, из них 2 человека травмированы.

Работы по поиску пострадавших и разборке конструкций продолжаются.

На месте происшествия привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц техники ГСЧС, в том числе психологи Службы спасения.
 
Фото: Обвал жилого дома в Киеве
Фото: Обвал жилого дома в Киеве 01
Фото: Обвал жилого дома в Киеве 02