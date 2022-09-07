В результате вооруженной агрессии рф зафиксировано массовую гибель дельфинов

19:50 07 сентября Киев, Украина

Открыто уголовное производство по факту массового уничтожения дельфинов в результате вооруженной агрессии рф.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.



Отмечается, что вероятной причиной их массовой гибели является использование судами страны-агрессора гидролокаторов (сонарей) на подводных и надводных лодках. Водные объекты создают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных.

"По инициативе прокуратуры провели осмотры и вскрытия китообразных, найденных мертвыми на побережьях. Отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Падуанский и Ганноверский университеты в Италии и Германии", - говорится в сообщении.

Также прокуратурой готовятся запросы о предоставлении международной правовой помощи в Болгарию, Турцию и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов.



Судебному расследованию способствует Национальный природный парк Тузловские лиманы.

Как рассказал Общественному радио начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев, за последние полгода в акватории Черного и Азовского морей нашли тела около 2,5 тысячи погибших животных.



По его словам, на берег обычно выносит только 5% погибших дельфинов, остальные тонут в водоемах. Так что реальное количество погибших млекопитающих может достигать 50 тысяч.



Обнаруженные сейчас тела дельфинов не имеют характерных повреждений.

"На тех дельфинах, которые мы находим сейчас, нет следов сеток или отрезанных пловцов. Тем более что сначала войны сеток не было в море - было заминировано", - отметил Русев.

Он отрицает заявления россиян о том, что дельфины якобы гибнут от какой-либо инфекции.



По словам Русева, мощные волны, возникающие там, где находятся российские гидролокаторы, разрушают акустическую систему животных. Дельфины не могут ориентироваться в пространстве и ловить рыбу.

"То есть когда рашисты говорят, что гибель дельфинов от инфекции, они лукавят. Первичное - это поражение сонарами, а вторичное - ослабленный дельфин поражается вирусом и погибает от инфекции", - объяснил он.

Еще одна причина гибели дельфинов - вражеские бомбардировки. При обстрелах русскими оккупантами острова Змеиный некоторых погибших окровавленных животных течения относили к берегам Румынии и Болгарии.