В результате вооруженной агрессии рф зафиксировано массовую гибель дельфинов

Открыто уголовное производство по факту массового уничтожения дельфинов в результате вооруженной агрессии рф.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Отмечается, что вероятной причиной их массовой гибели является использование судами страны-агрессора гидролокаторов (сонарей) на подводных и надводных лодках. Водные объекты создают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных.
Отмечается, что вероятной причиной их массовой гибели является использование судами страны-агрессора гидролокаторов (сонарей) на подводных и надводных лодках. Водные объекты создают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных.
Также прокуратурой готовятся запросы о предоставлении международной правовой помощи в Болгарию, Турцию и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов.
Судебному расследованию способствует Национальный природный парк Тузловские лиманы.
Судебному расследованию способствует Национальный природный парк Тузловские лиманы.
Как рассказал Общественному радио начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев, за последние полгода в акватории Черного и Азовского морей нашли тела около 2,5 тысячи погибших животных.
По его словам, на берег обычно выносит только 5% погибших дельфинов, остальные тонут в водоемах. Так что реальное количество погибших млекопитающих может достигать 50 тысяч.
Обнаруженные сейчас тела дельфинов не имеют характерных повреждений.
Он отрицает заявления россиян о том, что дельфины якобы гибнут от какой-либо инфекции.
По словам Русева, мощные волны, возникающие там, где находятся российские гидролокаторы, разрушают акустическую систему животных. Дельфины не могут ориентироваться в пространстве и ловить рыбу.
По словам Русева, мощные волны, возникающие там, где находятся российские гидролокаторы, разрушают акустическую систему животных. Дельфины не могут ориентироваться в пространстве и ловить рыбу.
Еще одна причина гибели дельфинов - вражеские бомбардировки. При обстрелах русскими оккупантами острова Змеиный некоторых погибших окровавленных животных течения относили к берегам Румынии и Болгарии.
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