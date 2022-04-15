В результате военной агрессии рф погибло минимум 500 мирных жителей Харькова и области

С начала войны, развязанной Россией против Украины, в Харьковской области погибли 503 мирных жителя, из них 24 ребенка. Такие данные привел глава региона Олег Синегубов.
По его словам, только за предыдущие сутки враг нанес 34 ракетных и артиллерийских удара по районам Харькова. Также под обстрел попал Золочев и расположенные рядом населенные пункты.
"По области за день восемь гражданских ранены российскими обстрелами, один человек погиб", - добавил глава ОВА.
Также Синегубов рассказал, что в регионе сложным остается Изюмское направление, там продолжаются бои. Напомнил о подорванном Силами специальных операций мосте с колонной российской техники, направлявшейся в Изюм.
Кроме того, над Балаклеей украинские защитники сбили вражеский беспилотник Орлан-10, который вел разведку.
"ВСУ удерживают позиции и одерживают немало боевых побед, о которых не сразу можем рассказать, ведь ведутся боевые операции", - отметил губернатор.
По его словам, только за предыдущие сутки враг нанес 34 ракетных и артиллерийских удара по районам Харькова. Также под обстрел попал Золочев и расположенные рядом населенные пункты.
"По области за день восемь гражданских ранены российскими обстрелами, один человек погиб", - добавил глава ОВА.
Также Синегубов рассказал, что в регионе сложным остается Изюмское направление, там продолжаются бои. Напомнил о подорванном Силами специальных операций мосте с колонной российской техники, направлявшейся в Изюм.
Кроме того, над Балаклеей украинские защитники сбили вражеский беспилотник Орлан-10, который вел разведку.
"ВСУ удерживают позиции и одерживают немало боевых побед, о которых не сразу можем рассказать, ведь ведутся боевые операции", - отметил губернатор.
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