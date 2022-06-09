В результате вечернего обстрела Харькова в Новобаварском районе возникли пожары

09:29 09 июня Киев, Украина

2 человека погибли и 4 получили травмы в результате пожаров вызванными вечернем обстрелом оккупантов в Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.



В результате вражеских обстрелов около 23:00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Общая площадь пожаров составила около 500 кв. Частичные повреждения получило здание школы.



Для ликвидации пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 спасателей.



В 03:10 все пожары были ликвидированы.



По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Информация уточняется.



Всего за сутки с 8 по 9 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали на ликвидацию 27 пожаров, из них 16 пожаров были вызваны обстрелами.



Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Новобаварском (2) районе Харькова, а также Чугуевском (8), Изюмском (2), Богодуховском (2) и Харьковском (2) районах области.



В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.