В результате утренних обстрелов в Запорожской области погибла женщина

09:55 10 августа Киев, Украина

Утром 10 августа россияне обстреляли из артиллерии центр Кушугума Запорожского района. Известно, что одна женщина погибла.



Об этом сообщили и. о. городского головы Анатолий Куртев и председатель Кушугумской общины Владимир Сосуновский.





Так, по информации Сосуновского, обстрел центра Кушугума произошел в 4:00. В результате разрушены 3 дома, еще около 30 повреждены.

Кроме того, и.о. мэра Куртев сообщил, что этой ночью, по предварительной информации, защитники Запорожского края сбили две вражеские ракеты.



Он еще раз попросил жителей Запорожской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.