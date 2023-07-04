В результате утреннего обстрела Киева пострадали 5 человек

15:07 28 июля Киев, Украина

В Вышгородском районе Киевской области от утренних обстрелов пострадали не менее 5 человек.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

"Предварительно пострадали пять гражданских лиц. К счастью, погибших нет",- говориться в сообщении.

Он добавил, что на месте работают спасатели. В результате ракетных ударов повреждены объекты инфраструктуры.



Ранее сообщалось, что утром 28 июля под Киевом прогремели по меньшей мере два взрыва, россияне попали в воинскую часть.