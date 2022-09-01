В результате утреннего обстрела Харькова погиб человек

11:24 08 августа Киев, Украина





Терехов сообщил об обстреле в 10:30, отметив, что в районе Павлова поля слышны взрывы. В результате артобстрела Шевченковского района Харькова россиянами, погиб 1 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов Терехов сообщил об обстреле в 10:30, отметив, что в районе Павлова поля слышны взрывы.

"Оккупанты утром 8 августа обстреляли жилмассив Павлово поле. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет", - добавил он.

Погибший, по словам мэра, вышел из дома, когда внезапно начался обстрел.





Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате утреннего обстрела еще один человек пострадал. На месте работают врачи экстренной медицинской помощи.

Ночью в Харькове россияне попали в предприятие, где разразился пожар, однако в результате этой атаки никто из людей не пострадал. С начала полномасштабного российского вторжения в Харьковской области россияне убили уже почти тысячу гражданских, из которых 48 – дети.