В результате удара рф по Умани погиб один мирный житель

В следствие вражеского обстрела Уманщины в понедельник, 8 августа, в больнице скончался один из пострадавших.
Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
По его словам, 8 августа враг восемь раз терроризировал область ракетными угрозами. Во время одной из воздушных тревог не обошлось без трагедии. На Уманщине сработала ПВО, но остатки сбитой ракеты повредили объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их госпитализировали.
По его словам, 8 августа враг восемь раз терроризировал область ракетными угрозами. Во время одной из воздушных тревог не обошлось без трагедии. На Уманщине сработала ПВО, но остатки сбитой ракеты повредили объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их госпитализировали.
Также он отметил, что состояние другого пострадавшего сейчас средней тяжести, но стабильное.
Ранее, глава Черкасской областной военной администрации сообщил, что в результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения.
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