В результате удара рф по Умани погиб один мирный житель

16:09 09 августа Киев, Украина

В следствие вражеского обстрела Уманщины в понедельник, 8 августа, в больнице скончался один из пострадавших.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.



По его словам, 8 августа враг восемь раз терроризировал область ракетными угрозами. Во время одной из воздушных тревог не обошлось без трагедии. На Уманщине сработала ПВО, но остатки сбитой ракеты повредили объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их госпитализировали.

"К сожалению, в больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки в Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось - полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - написал глава ОВА.

Также он отметил, что состояние другого пострадавшего сейчас средней тяжести, но стабильное.