В результате российской агрессии разрушено более 60 украинских библиотек

12:26 23 мая Киев, Украина

В последствии полномасштабного вторжения России в Украину было полностью разрушено или поврежденно около 60 библиотек.

Об этом директор Украинского института книги Александра Коваль сообщила в интервью.

"К сожалению, у нас нет полной информации. Мы знаем, что разрушены четыре публичные библиотеки, из которых две областные: черниговская - для юношества и донецкая - для детей. Также повреждения получили здания 35 библиотек в разных регионах. Кроме того, по Мариуполю, по которому нет никаких данных, можно считать, что все библиотеки получили разрушения и повреждения, это почти 20 библиотек", - сказала Коваль.

Коваль считает, что библиотек, пострадавших в результате российской агрессии, может быть значительно больше, но пока не все местные органы самоуправления предоставили информацию.

"Я видела в информационных сюжетах, как россияне заходят в библиотеки, выгребают все украиноязычные книги и куда-то их увозят. Но сейчас не очень подходящее время, чтобы собирать такую статистику, потому что ситуация всякий раз меняется. Но то, что оккупанты видят в украинской литературе угрозу для себя - это свидетельствует о могуществе книг. Книги - это оружие: или оборонительное, или наступательное", - отметила Коваль.

Данных о разрушенных книжных магазинах у директора УИК нет.