В результате российского вторжения погибло не менее 50 тысяч дельфинов

20:04 27 октября Киев, Украина

На фоне полномасштабной войны на территории Украины в акватории Черного моря погибло не менее 50 тысяч дельфинов. Зачастую они теряли ориентацию, натыкались на мины и голодали.

Об этом рассказал руководитель научного департамента природного парка Тузловские лиманы Иван Русев.

По его словам в акватории Черного моря насчитывалось два млн особей. Два года назад их насчитали 253 тысяч, впрочем, во время активной фазы войны их стало гораздо меньше, ведь погибло, чуть ли не 20% китообразных.
 
"Где-то с марта по июль была активная фаза войны в акватории Черного моря. Было очень много субмарин, подлодок, происходили бомбардировки и деоккупация острова Змеиный. Тогда дельфины гибли, и море выбрасывало их на берег", - сказал он.
 
Русев объяснил, что мощные сигналы поражают внутреннее ухо дельфинов, они получают акустическую травму и теряют ориентацию.
 
"При нарушении эхолокации дельфинам трудно искать пищу. Им нужно есть ежедневно по 30 кг рыбы. Если рыбы нет, дельфин теряет вес и иммунитет, начинает болеть. Также находили на берегу дельфинов, которые были обожжены взрывом мины на расстоянии, потому что те, что наткнулись на них, тонули на месте. Дельфин может наткнуться на мину только тогда, когда он поражен чем-то, здоровое животное обошло бы ее", - отмечает ученый.