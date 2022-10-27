В результате российского вторжения погибло не менее 50 тысяч дельфинов

На фоне полномасштабной войны на территории Украины в акватории Черного моря погибло не менее 50 тысяч дельфинов. Зачастую они теряли ориентацию, натыкались на мины и голодали.
Об этом рассказал руководитель научного департамента природного парка Тузловские лиманы Иван Русев.
По его словам в акватории Черного моря насчитывалось два млн особей. Два года назад их насчитали 253 тысяч, впрочем, во время активной фазы войны их стало гораздо меньше, ведь погибло, чуть ли не 20% китообразных.
Об этом рассказал руководитель научного департамента природного парка Тузловские лиманы Иван Русев.
По его словам в акватории Черного моря насчитывалось два млн особей. Два года назад их насчитали 253 тысяч, впрочем, во время активной фазы войны их стало гораздо меньше, ведь погибло, чуть ли не 20% китообразных.
Русев объяснил, что мощные сигналы поражают внутреннее ухо дельфинов, они получают акустическую травму и теряют ориентацию.
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