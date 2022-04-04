В результате российского обстрела в Харькове погибли семь человек

В результате артиллерийского удара по Слободскому района Харькова как минимум семь человек погибли, 34 получили ранения. Среди раненых есть дети.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Обстрел произошел в 18 часов. Россияне попали в жилые дома в Слободском районе города. В результате по меньшей мере 10 домов и троллейбусное депо остались поврежденными.
Информация о количестве раненых и погибших, как говорят в Офисе генпрокурора, предварительная. Известно, что среди раненых есть по меньшей мере трое детей.
По данным ГСЧС, 3 апреля спасатели в Харькове и области совершили 17 боевых выездов, из них девять на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. За прошедшие сутки в городе горели жилые дома не только в Слободском, но и в Киевском и Московском районах. Ликвидировали последствия российских обстрелов и в Шевченковском районе.
Всего за сутки саперы ликвидировали 95 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
О факте обстрела в Слободском районе Офис генерального прокурора уже открыл уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину правоохранители зарегистрировали уже 4204 преступления агрессии и военных преступлений, а количество подозреваемых в их совершении составляет 214 человек.
Больше всего, а именно 4073 случая, квалифицировали именно по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Обстрел произошел в 18 часов. Россияне попали в жилые дома в Слободском районе города. В результате по меньшей мере 10 домов и троллейбусное депо остались поврежденными.
Информация о количестве раненых и погибших, как говорят в Офисе генпрокурора, предварительная. Известно, что среди раненых есть по меньшей мере трое детей.
По данным ГСЧС, 3 апреля спасатели в Харькове и области совершили 17 боевых выездов, из них девять на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. За прошедшие сутки в городе горели жилые дома не только в Слободском, но и в Киевском и Московском районах. Ликвидировали последствия российских обстрелов и в Шевченковском районе.
Всего за сутки саперы ликвидировали 95 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
О факте обстрела в Слободском районе Офис генерального прокурора уже открыл уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину правоохранители зарегистрировали уже 4204 преступления агрессии и военных преступлений, а количество подозреваемых в их совершении составляет 214 человек.
Больше всего, а именно 4073 случая, квалифицировали именно по статье о нарушении законов и обычаев войны.
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