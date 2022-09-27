В результате российского обстрела Харьковщины погиб водитель "скорой"

12:03 27 сентября Киев, Украина

Сегодня во время вражеских обстрелов Харьковщины погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи. Россияне также обстреляли населённые пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов области.



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром в поселке Двуречная во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи, мужчина просто шел на работу", - говорится в сообщении.

По информации Синегубова, за прошедшие сутки оккупанты массово обстреливали населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов области – повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и магазины.

“В Купянске в результате обстрелов горели церковная школа , хозяйственная постройка и магазин. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями от вражеских обстрелов госпитализированы 5 человек. Все они жители Купянского района", – написал глава ОВА.

В Первомайском россияне ракетой ударили по жилым домам и хозяйственным постройкам – горели автомобили. На месте обнаружили обломки Искандера. По данным ГСЧС, под завалами обнаружили семерых погибших людей.



В Волчанске из-за обстрела горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината – без пострадавших. В Харьковском районе в результате обстрела горел дачный дом.



Разминирование территории Харьковской области продолжается. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 906 взрывоопасных предметов.