В результате российского обстрела Харьковщины погиб водитель "скорой"

Сегодня во время вражеских обстрелов Харьковщины погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи. Россияне также обстреляли населённые пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По информации Синегубова, за прошедшие сутки оккупанты массово обстреливали населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов области – повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и магазины.
В Первомайском россияне ракетой ударили по жилым домам и хозяйственным постройкам – горели автомобили. На месте обнаружили обломки Искандера. По данным ГСЧС, под завалами обнаружили семерых погибших людей.
В Волчанске из-за обстрела горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината – без пострадавших. В Харьковском районе в результате обстрела горел дачный дом.
Разминирование территории Харьковской области продолжается. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 906 взрывоопасных предметов.
В Волчанске из-за обстрела горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината – без пострадавших. В Харьковском районе в результате обстрела горел дачный дом.
Разминирование территории Харьковской области продолжается. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 906 взрывоопасных предметов.
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