В результате российского обстрела Харькова погибли пять человек

17:40 26 мая Киев, Украина

Во время сегодняшнего обстрела россиянами центра Харьков а погибли пятеро гражданских, 10 челевек получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и советница председателя облсовета Наталья Попова .

С начала суток в Харькове и области воздушную тревогу объявляли по меньшей мере семь раз. В соцсетях харьковчане сообщали о взрывах в районе Павлова Поля, в центре Харькова, а также в поселке Жуковского.



Кроме пяти погибших, в настоящее время известно также о 10 пострадавших, в том числе о ребенке. Однако эти данные являются предварительными.

"Не покидайте мест безопасности!" – призвал горожан Олег Синегубов.

ОБНОВЛЕНО: в результате российских обстрелов Харькова погибли семь человек. Еще 17 получили ранения, в том числе и 9-летний ребенок, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

26 мая били и по городу Дергачи в Харьковской области. Сейчас там известно об одном погибшем и раненом.



Из-за обстрелов в Харьковской области остаются без света около 400 населенных пунктов, почти 100 – без газа. По данным тамошней ОВА, россияне пытаются улучшить тактическое положение в районе города Изюм и возобновить наступление на Славянск.