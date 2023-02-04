В результате российских обстрелов в Украине уже пострадал 1271 объект культурной инфраструктуры

17:42 03 февраля Киев, Украина

По состоянию на 25 января 2023 года, из-за российских обстрелов, ущерб понес 1271 объект культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия. Из них почти треть – разрушены.



Об этом сообщили 3 февраля в Министерстве культуры и информационной политики.

"За последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 82 единицы, более половины из которых - 44 единицы - это объекты на деоккупированных территориях Херсонщины, а еще треть - это объекты в зонах активных боевых действий Донбасса", – отметили в Минкульте

Известно, что наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура получила в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Запорожской и Сумской областях.



Повреждения и разрушения получили клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии, учреждения художественного образования (художественные школы и колледжи) и объекты культурного наследия на территории 198 территориальных общин. В течение января 2023 г. перечень пострадавших территорий увеличился на семь территориальных.



В общей сложности пострадали:

603 клубных заведения, 479 библиотек;

69 музеев и галерей;

22 театра и филармонии;

98 заведений художественного образования.

Примечательно, что самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные заведения – 47% от общего количества заведений культурной инфраструктуры, понесших убытки.



В конце министерства подчеркнули, что сейчас значительная часть Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья до сих пор находятся во временной оккупации. Поэтому невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.