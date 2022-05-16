В результате российских обстрелов в Северодонецке погибли мужчина и женщина

10:05 16 мая Киев, Украина





Мужчина и женщина погибли на месте после обстрела в старых районах города примерно в 16 часов. Еще один мужчина в результате атаки получил ранения и был госпитализирован. Россияне обстреливали и новые районы, где попали в семь многоэтажек и здание профессионального училища.



По мнению аналитиков из Института исследования войны в США, Россия сейчас сосредотачивается на битве за Северодонецк и попытается В результате обстрелов российских военных 15 мая Северодонецка в Луганской области погибли два человека, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай Мужчина и женщина погибли на месте после обстрела в старых районах города примерно в 16 часов. Еще один мужчина в результате атаки получил ранения и был госпитализирован. Россияне обстреливали и новые районы, где попали в семь многоэтажек и здание профессионального училища.По мнению аналитиков из Института исследования войны в США, Россия сейчас сосредотачивается на битве за Северодонецк и попытается

захватить населенный пункт с севера и юга, поскольку не может захватить всю Донецкую область.

Кроме обстрелов Северодонецка за прошедшие сутки российская армия била и по Лисичанску, где ранение получил 15-летний подросток, Привилью, Новодружеске, Рубежном, Воеводовке и Белогоровке. Атаковали также в направлении Тошкивки, в частности, обстреливали села

Попаснянского общества.

В Комышевасе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повредили два десятка домов. В городах Горное и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки.



По словам Гайдая, только за прошедшие сутки украинские военные отбили 17 атак врага, а за неделю – 93.