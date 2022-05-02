В результате российских обстрелов на Донбассе за минувшие сутки погибли 7 человек

10:40 02 мая Киев, Украина

Минувшие сутки были сверхтяжелыми для Донбасса , в результате вражеских обстрелов 1 мая в Донецкой и Луганской областях погибли семь человек.

Об этом сообщили главы тамошних ОВА Сергей Гайдай и Павел Кириленко.



Российские военные били по Орехову, где разрушили 12 домов, по Горному, где разрушили четыре здания, а также по Северодонецку, где обстреляли шесть многоэтажек, пять из которых находятся по соседству.



Кроме того, в Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города. Трехэтажное каменное здание является памятником архитектуры.

“В целом за 1 мая города и села Луганщины 18 раз подвергались вражеским обстрелам. Только официально зафиксировано разрушение 28 домов», – уточнил Гайдай.

Двое мужчин из Лисичанска и Попасной, а также жительница Золотого погибли 1 мая в результате российских обстрелов. Еще три человека

получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших – 12-летний парень.

Что касается Донетской области, то российские военные за прошлые сутки били по Лиману, где убили четырех человек и ранили еще семерых. Также под вражескими обстрелами находились Владимировка и Яровая, где ранения получили трое и один человек соответственно.



Кроме того, в Бахмутской общине один человек умер от ранений, полученных в Луганской области, а еще одному человеку из Луганской области там оказали медицинскую помощь.



Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 290, а в Луганской области 185 мирных жителей.