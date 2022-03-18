В результате российских обстрелов 16 марта в Чернигове погибли 53 человека
15:09 17 марта Киев, Украина
Российские военные подвергают Чернигов
системным артиллерийским и авиаударам, уничтожающим гражданскую инфраструктуру. В результате российских обстрелов 16 марта в городе погибли 53 человека,
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
“За минувшие сутки в морги было привезено 53 тела погибших, убитых россиянами. Вооруженные силы Украины наносят ответные сокрушительные удары. Враг паникует и несет потери", – рассказал Чаус.
Несмотря на обстрелы в городе, по его словам, постоянно работают бригады электриков и других коммунальщиков, пытающихся возобновить электро-, газо- и водоснабжение. Горожанам, которые вынуждены сидеть в подвалах без продовольствия и воды, он посоветовал обращаться к военным и волонтерам.
Отдельно Чаус рассказал о прогрессе в вопросе открытия зеленых коридоров. Он отметил, что этот процесс постоянно срывают российские захватчики.
"Пока не будет согласования со стороны захватчиков, я не буду отправлять людей на верную смерть", - добавил он.
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Комментарии
Сурен Сердце кровью обливается видеть всё это, но объясните мне убогому почему европейские страны не вступились за Украину или хотя бы не направили своих миротворцев в зону боевых действий? Хотя бы закрыли небо над Украиной! Из-за преступных действий маньяка и его камарильи гибнут тысячи мирных людей. Неужели страх атомной бомбардировки так высок? Так война это вообще рискованное дело и рискуют причем обе стороны, а в данном случае блеф оказывается беспроигрышным вариантом. Знаете, Черчиль, по-моему, перед началом 2-ой мировой войны сказал после очередного малодушного решения союзников: "Европа выбрала позор, а получит войну!" Санкциями его не остановить - русский народ обнищает, но не поднимется, это уже не раз проверено историей - что вытворяли коммуняки проклятые - такого даже Гитлеру с его бурной фантазией в голову не приходило, а дорогому тов. Сталину в это время пели дифирамбы - и теперешний ген. сек. это отлично понимает. И нечего обвинять сейчас русских (я имею в виду честных людей, которые против войны) в бездействии (а я хочу сказать, что акций против войны в России на удивление много, как и примеров личного мужества): в гитлеровской Германии или в Сталинском СССР много было противодействия властям со стороны простого народа? Да, за редчайшими исключениями и вовсе не было - это простые политтехнологии: зомбирование и запугивание. А Россия сегодня - вполне себе тоталитарное государство: уже началась охота на ведьм и риторика 37 года про предателей и изменников Родины. И я вам вот ещё что скажу: переговоры эти все для Украины бесполезны - вас поставят на колени и заставят целовать задницу злобного карлика - без чего он уже себе не представляет счастливого существования - бейтесь до последнего: лучше умереть свободным, чем жить рабом, а эти с позволения сказать "люди" другого языка, кроме языка грубой силы, не понимают от слова совсем. Вот если они почувствует, что земля под ногами горит - вот тогда они станут сговорчивее. Впрочем, В.А. Зеленский производит впечатление умного и порядочного человека - думаю он всё быстро поймет. Извините за писанину - наболело знаете...
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