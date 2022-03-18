В результате российских обстрелов 16 марта в Чернигове погибли 53 человека

15:09 17 марта Киев, Украина

Российские военные подвергают Чернигов системным артиллерийским и авиаударам, уничтожающим гражданскую инфраструктуру. В результате российских обстрелов 16 марта в городе погибли 53 человека,

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

“За минувшие сутки в морги было привезено 53 тела погибших, убитых россиянами. Вооруженные силы Украины наносят ответные сокрушительные удары. Враг паникует и несет потери", – рассказал Чаус.

Несмотря на обстрелы в городе, по его словам, постоянно работают бригады электриков и других коммунальщиков, пытающихся возобновить электро-, газо- и водоснабжение. Горожанам, которые вынуждены сидеть в подвалах без продовольствия и воды, он посоветовал обращаться к военным и волонтерам.



Отдельно Чаус рассказал о прогрессе в вопросе открытия зеленых коридоров. Он отметил, что этот процесс постоянно срывают российские захватчики.