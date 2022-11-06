В результате ракетного удара по Запорожью погиб один человек

08:58 06 ноября Киев, Украина

В результате ночного удара по Запорожью, по предварительным данным погиб один человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Результатом ночного ракетного удара врага по Запорожью явилось разрушение двухэтажного здания коммерческого предприятия. Масштабный пожар ликвидировали наши пожарные. По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб. Продолжается разбор завалов. Еще одна ракета упала на земельный участок в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных построек и два авто", - говорится в сообщении.

Фото последствий ночного обстрела опубликовал и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Напомним, в ночь на воскресенье, 6 ноября, враг обстрелял Запорожье.