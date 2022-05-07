В результате ракетного удара по Краматорску пострадали 25 человек

09:41 05 мая Киев, Украина

В ночь с 4 на 5 мая российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску . В результате пострадали по меньшей мере 25 человек, шестеро из них нуждаются в медицинской помощи в больнице.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По словам Кириленко, было повреждено девять жилых домов, школа и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.