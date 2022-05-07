В результате ракетного удара по Краматорску пострадали 25 человек

В ночь с 4 на 5 мая российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате пострадали по меньшей мере 25 человек, шестеро из них нуждаются в медицинской помощи в больнице.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По словам Кириленко, было повреждено девять жилых домов, школа и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.
По словам Кириленко, было повреждено девять жилых домов, школа и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.
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