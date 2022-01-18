В результате пожара в жилом доме Киева погибли 2 человека

09:49 04 Май Киев, Украина

В ликвидации ночного пожара в столице учавствовали 9 единиц техники и 40 человек личного состава.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"04 мая в 2:29 в оперативно-координационный ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Китаевская, 32/2 в Голосеевском районе столицы. Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже, предварительно где и возник пожар, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни", - следует из сообщения.

Спасатели установили, что огонь охватил крышу двухэтажного жилого дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах. Для подвоза воды также привлекали дополнительную технику.



Сообщается, что пожар на площади 150 кв.м был локализирован в 4:53 и ликвидирован в 6:24.



К ликвидации привлекались 9 единиц техники, а также 40 человек личного состава.



Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.