В результате пожара в жилом доме Киева погибли 2 человека

В ликвидации ночного пожара в столице учавствовали 9 единиц техники и 40 человек личного состава.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели установили, что огонь охватил крышу двухэтажного жилого дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах. Для подвоза воды также привлекали дополнительную технику.
Сообщается, что пожар на площади 150 кв.м был локализирован в 4:53 и ликвидирован в 6:24.
К ликвидации привлекались 9 единиц техники, а также 40 человек личного состава.
Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.
Сообщается, что пожар на площади 150 кв.м был локализирован в 4:53 и ликвидирован в 6:24.
К ликвидации привлекались 9 единиц техники, а также 40 человек личного состава.
Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.
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