В результате обстрелов российских военных в городе Дергачи на Харьковщине погибли трое гражданских

Сегодня от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и близлежащих сел Харьковской области. Россияне стреляли артиллерией по улицам, жилым домам. Как следствие - погибли 3 мирных жителя, 1 человек ранен.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Синегубов подчеркнул, что российские военные, несмотря на религиозные праздники, продолжают обстреливать Харьковщину вторые сутки подряд. В пасхальную ночь оккупанты нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки и Северной Салтовки Харькова. Там ранения получили три человека.
Днем 24 апреля обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным ранения там получили 11 человек, в том числе 11-летний ребенок: в Чугуеве – 6, в Малиновке – 5, в Золочеве – 1. Еще два человека за прошедшие сутки погибли в Харькове и Чугуеве.
Синегубов призвал жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной опасности и без необходимости не выходить на улицу.
Напомним, что 25 апреля под обстрел российскими ракетами попали пять железнодорожных станций в Центре и Западе Украины. В результате обстрелов Жмеринки и Казятина в Винницкой области пять человек погибли, еще 18 получили ранения.
Синегубов подчеркнул, что российские военные, несмотря на религиозные праздники, продолжают обстреливать Харьковщину вторые сутки подряд. В пасхальную ночь оккупанты нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки и Северной Салтовки Харькова. Там ранения получили три человека.
Днем 24 апреля обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным ранения там получили 11 человек, в том числе 11-летний ребенок: в Чугуеве – 6, в Малиновке – 5, в Золочеве – 1. Еще два человека за прошедшие сутки погибли в Харькове и Чугуеве.
Синегубов призвал жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной опасности и без необходимости не выходить на улицу.
Напомним, что 25 апреля под обстрел российскими ракетами попали пять железнодорожных станций в Центре и Западе Украины. В результате обстрелов Жмеринки и Казятина в Винницкой области пять человек погибли, еще 18 получили ранения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии