В результате обстрела Угледара погибло 3 человека

12:46 03 мая Киев, Украина

В Угледаре Донецкой области снарядом разорвало трех человек, которые пришли за водой.

3 мая около 6:30 обстреляли городок Угледар Донецкой области. Погибли три человека, которые пришли за питьевой водой.



Предварительно две женщины, их тела разорваны, и мужчина 42 лет, которого опознала жена. Их тела похоронят на детской площадке у кладбища, где уже закончились места. Идентифицируют по завершении боевых действий.