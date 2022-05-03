В результате обстрела Угледара погибло 3 человека

В Угледаре Донецкой области снарядом разорвало трех человек, которые пришли за водой.
3 мая около 6:30 обстреляли городок Угледар Донецкой области. Погибли три человека, которые пришли за питьевой водой.
Предварительно две женщины, их тела разорваны, и мужчина 42 лет, которого опознала жена. Их тела похоронят на детской площадке у кладбища, где уже закончились места. Идентифицируют по завершении боевых действий.
Предварительно две женщины, их тела разорваны, и мужчина 42 лет, которого опознала жена. Их тела похоронят на детской площадке у кладбища, где уже закончились места. Идентифицируют по завершении боевых действий.
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