В результате обстрела Орехова погиб 17-летний парень

17:59 25 августа Киев, Украина





Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух . Российские оккупационные войска на протяжении нескольких часов обстреливали город Орехов в Запорожской области. В результате погиб 17-летний парень. Еще одна женщина получила ранения.Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух .

“Очередной массированный вражеский обстрел в Орехове и населенных пунктах вокруг. Оккупант применил артиллерию, обстреливали несколько часов подряд. Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки. Разрушены десятки частных домов", – написал Старух.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Ореховщины, Гуляйпольщины, Пологовщины и Васильевского района. А неподалеку от Орехова, Гуляйполе и Щербаки оккупанты нанесли авиаудары.





