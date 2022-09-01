В результате обстрела Орехова погиб 17-летний парень

Российские оккупационные войска на протяжении нескольких часов обстреливали город Орехов в Запорожской области. В результате погиб 17-летний парень. Еще одна женщина получила ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух .
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух .
Кроме того, за прошедшие сутки россияне обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Ореховщины, Гуляйпольщины, Пологовщины и Васильевского района. А неподалеку от Орехова, Гуляйполе и Щербаки оккупанты нанесли авиаудары.
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