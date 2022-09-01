В результате обстрела Днепропетровщины погиб 11-летний ребенок

20:22 24 августа Киев, Украина

В результате обстрела российскими военными Днепропетровской области 24 августа погиб 11-летний ребенок, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровщины и попали в частный дом.



В 15 часов Тимошенко сообщал, что под завалами дома находились двое детей, которых удалось спасти. Впоследствии он сообщил об одном погибшем ребенке.

“Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", – говорит чиновник.

Кроме того, сообщается, что в поселке Великая Костромка Днепропетровской области российские военные оккупанты попали в жилые дома. Мэр Зеленодольска Дмитрий Невеселый говорит, что в результате обстрела произошел пожар, его спасатели уже потушили, а люди не пострадали.

На трагическое событие уже отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак.

"Ответ будет за все, за каждое преступление для многих поколений россиян. Сделаем все для этого. Изоляция россии и ответственность для террористов – это будущее этого террористического государства", – написал Ермак.

За полгода полномасштабного вторжения россияне убили в Украине 374 ребенка, а еще 723 получили ранения.