В результате обстрела Днепропетровщины погиб 11-летний ребенок

В результате обстрела российскими военными Днепропетровской области 24 августа погиб 11-летний ребенок, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровщины и попали в частный дом.
В 15 часов Тимошенко сообщал, что под завалами дома находились двое детей, которых удалось спасти. Впоследствии он сообщил об одном погибшем ребенке.
В 15 часов Тимошенко сообщал, что под завалами дома находились двое детей, которых удалось спасти. Впоследствии он сообщил об одном погибшем ребенке.
Кроме того, сообщается, что в поселке Великая Костромка Днепропетровской области российские военные оккупанты попали в жилые дома. Мэр Зеленодольска Дмитрий Невеселый говорит, что в результате обстрела произошел пожар, его спасатели уже потушили, а люди не пострадали.
На трагическое событие уже отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак.
За полгода полномасштабного вторжения россияне убили в Украине 374 ребенка, а еще 723 получили ранения.
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