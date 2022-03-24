В результате обстрела Ахтырки на Сумщине погиб мужчина

13:49 24 марта Киев, Украина





Об этом сообщили в ГСЧС.



Россияне ударили артиллерией по городу. Тело погибшего вытащили из-под завалов одного из разрушенных домов. Из этого дома удалось спасти В результате обстрела российскими оккупантами города Ахтырка на Сумщине погиб мужчина.Об этом сообщили в ГСЧС.Россияне ударили артиллерией по городу. Тело погибшего вытащили из-под завалов одного из разрушенных домов. Из этого дома удалось спасти

одну женщину.

В других населенных пунктах Ахтырщины, по которым враг наносил удары, спасатели высвободили из-под завалов четырех пострадавших.



В настоящее время Офис генпрокурора уже начал досудебное расследование по факту обстрела города по статье о нарушении законов и обычаев войны. По данным правоохранителей, в общей сложности разрушенными и поврежденными в результате обстрела россиян остались не менее 15 жилых многоэтажных и частных домов, объектов гражданской инфраструктуры и линии электрограниц.