В результате обстрела аэропорта в Днепре ранения получил один человек

В результате обстрела российскими военными Международного аэропорта в Днепре ранения получил один человек, сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), россияне около трех часов ночи 15 марта выпустили две ракеты, которые уничтожили взлетно-посадочную полосу. Теперь она не пригодна для использования. Также сильно повреждено здание аэропорта: стены, окна и терминал.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), россияне около трех часов ночи 15 марта выпустили две ракеты, которые уничтожили взлетно-посадочную полосу. Теперь она не пригодна для использования. Также сильно повреждено здание аэропорта: стены, окна и терминал.
Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела по статье о нарушении законов и обычаев войны.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства происшествия до сих пор устанавливают.
Авиаудар по аэродрому стал вторым с начала войны. Впервые россияне обстреляли его 24 февраля.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства происшествия до сих пор устанавливают.
Авиаудар по аэродрому стал вторым с начала войны. Впервые россияне обстреляли его 24 февраля.
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