В результате обстрела аэропорта в Днепре ранения получил один человек

16:41 15 марта Киев, Украина





По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), россияне около трех часов ночи 15 марта выпустили две ракеты, которые уничтожили взлетно-посадочную полосу. Теперь она не пригодна для использования. Также сильно повреждено здание аэропорта: стены, окна и терминал. В результате обстрела российскими военными Международного аэропорта Днепре ранения получил один человек, сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), россияне около трех часов ночи 15 марта выпустили две ракеты, которые уничтожили взлетно-посадочную полосу. Теперь она не пригодна для использования. Также сильно повреждено здание аэропорта: стены, окна и терминал.

"На восстановление разрушений уйдет много ресурсов и времени - масштабные повреждения", - отметили в ведомстве.

Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела по статье о нарушении законов и обычаев войны.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства происшествия до сих пор устанавливают.



Авиаудар по аэродрому стал вторым с начала войны. Впервые россияне обстреляли его 24 февраля.