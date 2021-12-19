В результате крушения грузовика в Мексике погибли более 50 человек

Грузовой автомобиль, забитый людьми, которые, по всей видимости, были мигрантами из Центральной Америки, перевернулся и врезался в пешеходный мост на юге Мексики.
В аварии погибли по меньшей мере 54 человека, 56 получили различные ранения, сообщили власти.
Глава Управления гражданской обороны штата Чьяпас Луис Морено сообщил, что вероятно авария произошла из-за превышения скорости и перегруза. Рядом с местом аварии был крутой поворот, который вероятно и способствовал ДТП.
В аварии погибли по меньшей мере 54 человека, 56 получили различные ранения, сообщили власти.
Глава Управления гражданской обороны штата Чьяпас Луис Морено сообщил, что вероятно авария произошла из-за превышения скорости и перегруза. Рядом с местом аварии был крутой поворот, который вероятно и способствовал ДТП.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, рассказали, что мигрантов на борту грузовика было еще больше, но когда произошло ДТП они бежали, опасаясь задержания иммиграционной службой, а это значит, что в машину "запихнул" более 110 человек.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии