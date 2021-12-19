В результате крушения грузовика в Мексике погибли более 50 человек

12:52 10 Декабрь Киев, Украина





В аварии погибли по меньшей мере 54 человека, 56 получили различные ранения, сообщили власти.



Глава Управления гражданской обороны штата Чьяпас Луис Морено сообщил, что вероятно Грузовой автомобиль, забитый людьми, которые, по всей видимости, были мигрантами из Центральной Америки, перевернулся и врезался в пешеходный мост на юге Мексики.В аварии погибли по меньшей мере 54 человека, 56 получили различные ранения, сообщили власти.Глава Управления гражданской обороны штата Чьяпас Луис Морено сообщил, что вероятно авария произошла из-за превышения скорости и перегруза. Рядом с местом аварии был крутой поворот, который вероятно и способствовал ДТП

Спасатели, прибывшие на место происшествия, рассказали, что мигрантов на борту грузовика было еще больше, но когда произошло ДТП они бежали, опасаясь задержания иммиграционной службой, а это значит, что в машину "запихнул" более 110 человек.