В результате ДТП в Запорожской области погибли трое и один травмирован

Нацполиция сообщила о смертельном ДТП в Запорожской области. Трагедия произошла в пятницу, 3 ноября. При лобовом столкновении BMW с грузовиком DAF погибли водитель авто и двое его пассажиров. Четвертого пассажира госпитализировали с травмами.
Отмечается, что водитель легкового автомобиля двигался по дороге в село Спасовка Вольнянского района. На перекрестке с автодорогой Запорожье – Донецк он не предоставил предпочтение в движении водителю грузового автомобиля DAF с прицепом, который двигался в направлении областного центра. В результате произошло столкновение транспортных средств.
В ГСЧС отметили, что спасателям пришлось с помощью гидравлического и электроинструментов деблокировали пострадавшего и тела погибших из изуродованной легковушки.
Применяя механическую пену, спасатели предотвратили возгорание топлива, которое разлилось на проезжую часть дороги.
Напомним, в Житомирской области на трассе Киев – Чоп народный депутат от Батькивщины Андрей Николаенко сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте. Николаенко заверил, что будет всячески содействовать следственным действиям ДБР и добровольно пройдет все необходимые экспертизы.
А в Одессе на "зебре" машина сбила женщину с двумя детьми. Все остались живы.
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