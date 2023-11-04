В результате ДТП в Запорожской области погибли трое и один травмирован

09:52 04 ноября Киев, Украина

Нацполиция сообщила о смертельном ДТП в Запорожской области. Трагедия произошла в пятницу, 3 ноября. При лобовом столкновении BMW с грузовиком DAF погибли водитель авто и двое его пассажиров. Четвертого пассажира госпитализировали с травмами.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля двигался по дороге в село Спасовка Вольнянского района. На перекрестке с автодорогой Запорожье – Донецк он не предоставил предпочтение в движении водителю грузового автомобиля DAF с прицепом, который двигался в направлении областного центра. В результате произошло столкновение транспортных средств.

"В результате аварии водитель авто BMW и две его пассажирки, женщины 63 и 22 лет, получили травмы, не совместимые с жизнью, еще один 22-летний пассажир с травмами доставлен в больницу", - сообщили в полиции.

В ГСЧС отметили, что спасателям пришлось с помощью гидравлического и электроинструментов деблокировали пострадавшего и тела погибших из изуродованной легковушки.

Применяя механическую пену, спасатели предотвратили возгорание топлива, которое разлилось на проезжую часть дороги.

Напомним, в Житомирской области на трассе Киев – Чоп народный депутат от Батькивщины Андрей Николаенко сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте. Николаенко заверил, что будет всячески содействовать следственным действиям ДБР и добровольно пройдет все необходимые экспертизы.

"Я был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось… Мои самые искренние соболезнования родным", – добавил нардеп. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

А в Одессе на "зебре" машина сбила женщину с двумя детьми. Все остались живы.