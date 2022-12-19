В результате атаки дронов рф на Киевщине пострадало 3 человека

14:03 19 декабря Киев, Украина



В результате сегодняшнего массированного обстрела в Киевской области пострадало три человека, а также повреждены 9 домов.



Об этом сообщает начальник управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

"Трое пострадавших, по меньшей мере 9 поврежденных домов уже имеем на Киевщине в результате сегодняшней массированной атаки оккупантов.







Обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели наши полицейские в двух районах области. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки".



Глава полиции в очередной раз призвал граждан в случае сигнала воздушной тревоги немедленно проходить в укрытие. От этого зависит ваше здоровье и жизнь.



По данным председателя КОВА, частично обесточены Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы. Заживлена только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, однако ситуация сложная, отметил Кулеба.



С ночи все службы ликвидируют последствия атак.



В области сейчас введены экстренные отключения. Глава области отметил, что графики стабилизационных отключений не действуют.