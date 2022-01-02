В ресторане Днепра обнаружили дюжину змей, проснувшихся от спячки

11:13 25 Апрель Киев, Украина

Большое количество змей было обнаружено в центре Днепра в одном из ресторанов. Поскольку ресторан находится на Сичеславской набережной, рядом с ним, как утверждают очевидцы, змеи устроили себе гнездо. Очевидно, в поисках теплого места, 12 змей пытались проникнуть в заведение.

Пресмыкающихся заметили прохожие, которые и позвонили на линию "101". Вскоре на место прибыли сотрудники Государственной службы, которые отловили змей и посадили в клетку. После этого их вывезли за пределы города и выпустили в привычную для них среду обитания.

В результате происшествия никто не пострадал.

О породе змей и о том, представляли ли они угрозу для прохожих, не сообщается. Известно, что в регионе зарегистрированы девять видов пресмыкающихся. Среди них - степная гадюка и гадюка обыкновенная. Оба этих вида ядовиты, однако редко их укусы завершаются для взрослых и здоровых людей летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения гулял по городу в компании двух крупных змей, которые обвились вокруг его шеи.