В реке Случ нашли затопленный автомобиль с двумя телами

12:05 12 ноября Киев, Украина

Спустя два дня с момента поступления в полицию Житомирской области заявления о пропаже мужчины и 14-летнего мальчика, поисковая группа спасателей обнаружила на дне реки Случ автомобиль с телами разыскиваемых.