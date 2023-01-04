В регионе рф произошел пожар в лагере мобилизованных россиян

18:02 04 января Киев, Украина

В лагере мобилизованных россиян из российской Томской области вспыхнул пожар.

Об этом сообщает российский ТГ-канал.
 
"Пожар в лагере мобилизованных. В палаточном лагере, где располагаются томские мобилизованные, случилось небольшое ЧП. Сгорели три палатки и личные вещи. Никто не пострадал. О причинах возгорания неизвестно", - говорится в сообщении.