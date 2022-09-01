В районе ЗАЭС зафиксировали пять "прилетов"

Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.
Об этом сообщает Энергоатом в четверг, 11 августа.
Указано, что на небольшом участке загорелась трава, но никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.
Указано, что на небольшом участке загорелась трава, но никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.
Утверждается, что ситуация на атомной станции сейчас контролируемая. В Энергоатоме назвали фейковой и манипулятивной информацию, которую "мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию".
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