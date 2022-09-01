В районе ЗАЭС зафиксировали пять "прилетов"

17:51 11 августа Киев, Украина

Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

Об этом сообщает Энергоатом в четверг, 11 августа.



Указано, что на небольшом участке загорелась трава, но никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.

"Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены", – говорится в сообщении.

Утверждается, что ситуация на атомной станции сейчас контролируемая. В Энергоатоме назвали фейковой и манипулятивной информацию, которую "мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию".