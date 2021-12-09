В районе населенного пункта Пивденне смертельно ранен украинский воин

16:05 18 Март Киев, Украина

Сегодня, в результате прицельного обстрела со стороны российских оккупантов вблизи населенного пункта Пивденне, погиб один украинский воин.



Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактического управления "Північ".



Как подчеркивается, в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.