В районе населенного пункта Пивденне смертельно ранен украинский воин

Сегодня, в результате прицельного обстрела со стороны российских оккупантов вблизи населенного пункта Пивденне, погиб один украинский воин.
Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактического управления "Північ".
Как подчеркивается, в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.
Также отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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