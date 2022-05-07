В районе Изюма погиб доброволец и журналист Александр Махов

06:56 05 мая Киев, Украина

В районе Изюма в Харьковской области погиб журналист Александр Махов. Он был участником войны на Донбассе в 2014 году и военным корреспондентом – освещал события на передовой.

Об этом сообщает "Украина 24". Александр много лет работал на каналах "Украина", "Украина24", "Дом"и освещал события на фронте.

Махов родом из Луганской области, в 2022 году из редакции отправился на фронт в рядах ВСУ, чтобы защищать Украину.

«Александр талантливый журналист, решивший на время военного положения и активных боевых действий выбрать защиту Родины на линии боевых столкновений с российским агрессором. Александр держал постоянную связь с нашей редакцией, а мы регулярно во время редпланерок, говоря о подвиге и героизме украинских военных, неизменно представляли себе именно Александра», — рассказали в редакции.

Недавно ему исполнилось 36 лет.