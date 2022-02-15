В работе электронных сервисов Сбербанка произошел масштабный сбой

Представители Сбербанка извиняются перед клиентами за неудобства и уверяют, что вскоре проблемы будут устранены
Клиенты государственной банковской структуры Сбербанк жалуются, что 15 февраля в работе электронных сервисов банка произошел масштабный сбой.
Как сообщают люди в социальных сетях, по всей Украине не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения Ощад24/7 и электронных сервисов банка. По состоянию на 17:00 приложение «Сбер24/7» на мобильных устройствах не запускалось.
На горячей линии по поддержке клиентов банковского учреждения «Главкому» сообщили, что сейчас технические специалисты Сбербанка работают над решением проблемы и осуществляют проверку программного обеспечения банка. Также сотрудник службы поддержки добавил, что сбой в работе распространяются именно на проведение операций со счетами, поэтому, на данный момент рассчитаться картой Сбербанка или оплатить что-либо с помощью POS-терминала невозможно.
О сроках устранения существующих проблем в работе Сбербанка сотрудники учреждения ответить затруднились.
Клиенты государственной банковской структуры Сбербанк жалуются, что 15 февраля в работе электронных сервисов банка произошел масштабный сбой.
Как сообщают люди в социальных сетях, по всей Украине не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения Ощад24/7 и электронных сервисов банка. По состоянию на 17:00 приложение «Сбер24/7» на мобильных устройствах не запускалось.
На горячей линии по поддержке клиентов банковского учреждения «Главкому» сообщили, что сейчас технические специалисты Сбербанка работают над решением проблемы и осуществляют проверку программного обеспечения банка. Также сотрудник службы поддержки добавил, что сбой в работе распространяются именно на проведение операций со счетами, поэтому, на данный момент рассчитаться картой Сбербанка или оплатить что-либо с помощью POS-терминала невозможно.
О сроках устранения существующих проблем в работе Сбербанка сотрудники учреждения ответить затруднились.
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