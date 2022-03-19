В пятиэтажке под Киевом прогремел взрыв, есть пострадавшие

15:37 21 июня Киев, Украина

В селе Белогородка Киевской области в 5-этажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением.

Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир, часть крыши. С помощью пожарных лестниц спасатели эвакуировали людей с пятого по третий этажи, некоторые пострадавшие - без сознания.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным (ГСЧС), 21 июня.



На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две скорые и экстренная служба газа.

"Взрыв произошел в квартире на третьем этаже, пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна. 2 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения. Шестеро пострадавших после осмотра врачами от госпитализации отказались. Спасатели эвакуировали из дома 40 человек.", - говорится в сообщении.

Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно.