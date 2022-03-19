В пятиэтажке под Киевом прогремел взрыв, есть пострадавшие

В селе Белогородка Киевской области в 5-этажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением.
Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир, часть крыши. С помощью пожарных лестниц спасатели эвакуировали людей с пятого по третий этажи, некоторые пострадавшие - без сознания.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным (ГСЧС), 21 июня.
На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две скорые и экстренная служба газа.
На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две скорые и экстренная служба газа.
Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно.
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