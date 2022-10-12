В пяти областях Украины из-за ракетного удара нет электроснабжения

14:29 10 октября Киев, Украина

В результате массированного ракетного обстрела Украины возникло более 30 пожаров на объектах критической инфраструктуры в восьми областях и в Киеве, сообщают в ГСЧС.

По данным ГСЧС, в результате террористической атаки погибли девять человек, травмированы 36 человек.

Сообщается, что значительное количество ударов пришлось на объекты электроснабжения.

"Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, оккупанты сегодня выпустили по Украине 83 ракеты, 43 уничтожены.

В полиции сообщали о как минимум 10 погибших и около 60 раненых вследствие атаки.