В Пскове прогремели взрывы: пожар на военном аэродроме "Кресты"

10:17 30 августа Киев, Украина

В ночь на 30 августа в российском Пскове прогремели взрывы. В результате атаки беспилотников на военный аэродром "Кресты" возник пожар.

Как сообщают местные жители, взрывы были слышны около 23:40. В небе над аэродромом были видны яркие вспышки.

По предварительным данным, в атаке участвовали дроны-камикадзе. Для их уничтожения российские силы ПВО использовали зенитные ракетные комплексы, а также стрелковое оружие.

В результате атаки на аэродроме возник пожар. Пожару присвоили третий уровень сложности.

Небо над Псковом закрыто.

Атака БПЛА произошла и по Черёхинской военной базе, где дислоцируется 104-й воздушно-десантный полк, военнослужащие которого убивали украинцев в Буче.

Некоторые прокремлевские каналы пишут, что дроны могли прилететь со стороны одной из стран Балтии.

Прокремлевский Mash сообщает, что один из беспилотников попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта.