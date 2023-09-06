В Пскове прогремели взрывы: пожар на военном аэродроме "Кресты"

В ночь на 30 августа в российском Пскове прогремели взрывы. В результате атаки беспилотников на военный аэродром "Кресты" возник пожар.
Как сообщают местные жители, взрывы были слышны около 23:40. В небе над аэродромом были видны яркие вспышки.
По предварительным данным, в атаке участвовали дроны-камикадзе. Для их уничтожения российские силы ПВО использовали зенитные ракетные комплексы, а также стрелковое оружие.
В результате атаки на аэродроме возник пожар. Пожару присвоили третий уровень сложности.
Небо над Псковом закрыто.
Атака БПЛА произошла и по Черёхинской военной базе, где дислоцируется 104-й воздушно-десантный полк, военнослужащие которого убивали украинцев в Буче.
Некоторые прокремлевские каналы пишут, что дроны могли прилететь со стороны одной из стран Балтии.
Прокремлевский Mash сообщает, что один из беспилотников попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта.
Как сообщают местные жители, взрывы были слышны около 23:40. В небе над аэродромом были видны яркие вспышки.
По предварительным данным, в атаке участвовали дроны-камикадзе. Для их уничтожения российские силы ПВО использовали зенитные ракетные комплексы, а также стрелковое оружие.
В результате атаки на аэродроме возник пожар. Пожару присвоили третий уровень сложности.
Небо над Псковом закрыто.
Атака БПЛА произошла и по Черёхинской военной базе, где дислоцируется 104-й воздушно-десантный полк, военнослужащие которого убивали украинцев в Буче.
Некоторые прокремлевские каналы пишут, что дроны могли прилететь со стороны одной из стран Балтии.
Прокремлевский Mash сообщает, что один из беспилотников попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта.
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