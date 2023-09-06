В пруду одного из поселков Запорожского района утонул 20-летний мужчина

Любая смерть, по сути, обидна. Но намного обиднее, когда одни гибнут на поле боя, защищая Родину, а кто-то гибнет по своей глупости. Да, лето на Запорожье очень жаркое, спасатели напоминают, что но в условиях войны в регионе запрещено посещать места массового отдыха на водных объектах.
Не все прислушиваются к требованиям властей. Как сообщило 26 августа управление ГСЧС в Запорожской области, в пруду вблизи одного из поселков Запорожского района утонул 20-летний мужчина.
Информация об исчезновении человека на водоеме поступила спасателям накануне в 17:10.
По факту происшествия начато расследование.
Ранее сообщалось, что во время отдыха на реке Остров в Житомирской области утонули двое мужчин.
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